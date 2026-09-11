İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün emniyet içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, örgütün “mahrem yapılanması”na ilişkin soruşturmada “garson” kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD karttaki EMAR (Emniyet Mahrem Analiz Raporu) kayıtları incelendi.

Çalışmalar sonucunda, örgüt yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 20 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin örgütün mahrem yapılanmasındaki kişilerle irtibatlarının bulunduğu, bazılarının Bank Asya hesaplarında hareketlilik olduğu ve ardışık aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

6 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Ekipler, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 6 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 aktif kamu görevlisi, 3 ihraç kamu görevlisi ve 12 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 20 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet teşkilatındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında işlemlerinin sürdüğü bildirildi.