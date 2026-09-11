Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, yerel yönetimdeki bazı işlemler mercek altına alındı. Yapılan tespitlere göre, belediye bünyesindeki inşaat ve imar ruhsatı süreçlerinde rüşvet alındığı ve verildiği iddia ediliyor. Bununla birlikte, kamu ihaleleri ve doğrudan temin alımlarında da usulsüzlük yapıldığına dair somut delillere ulaşıldı.

Şafak Vakti Eş Zamanlı Baskınlar: 43 Şüpheli Yakalandı

Elde edilen deliller ve yürütülen teknik takiplerin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan toplam 48 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen baskınlarda aralarında aktif belediye personelinin yanı sıra çok sayıda müteahhidin de bulunduğu 43 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde suç delillerinin tespiti için kapsamlı arama çalışmaları gerçekleştirildi. Soruşturma dosyasında adı geçen ve adreslerinde bulunamayan 5 firari şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları titizlikle devam ediyor.