Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle ulusal ve uluslararası arenada takdir görmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kahramanmaraş Akademi projesi, Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde “Tam Bana Göre Festival” kapsamında düzenlenen Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması’nda ödüle layık görüldü. Ödülü Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Ekip Arkadaşlarımı Tebrik Ediyorum

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptığı paylaşımda, “Tam Bana Göre Festival kapsamında düzenlenen Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması'nda 'Kahramanmaraş Akademi' ile kazandığımız ödülü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldık. Tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi