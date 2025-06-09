Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum.”

Türkiye’yi Yasa Boğan Kaza

Zeyrek'in evinde meydana gelen elektrik akımına kapılma olayı, kısa sürede tüm ülkede yankı uyandırdı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Zeyrek, yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Manisa’da ve Türkiye genelinde derin bir üzüntüye yol açan bu acı olay sonrası, siyasilerden ve vatandaşlardan taziye mesajları gelmeye devam ediyor.