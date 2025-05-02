2020 yılında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yıkılan bir kerpiç evin duvarları arasında keşfedilen ve yaklaşık 100 yıl boyunca saklı kalan 40 el yazması ve matbu eser; 2,5 yıl süren titiz bir restorasyon sürecinin ardından kültür hayatımıza kazandırıldı. Afşin Belediyesince koruma altına alınan eserler, İstanbul Asitane Konservasyon Restorasyon Merkezi’nde yeniden hayat buldu. Bu projede, 40’ıncı el yazması kitabın konservasyon sürecinde İstanbul Kağıt tarafından üretilen yerli ve el yapımı kağıtlar kullanılarak Türkiye’de bir ilke imza atıldı.

Eserler arasında mantık, fıkıh, siyer, sure tefsirleri, ibadet rehberleri, dini hikayeler, tecvit, Arapça dil bilgileri içeren nahiv kitaplar ve bir askere ait not defteri gibi çok sayıda kıymetli içerik yer alıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız, sergiyi büyük bir ilgiyle gezdi; özellikle Afşin’in manevi simgesi olan Eshab-ı Kehf’e dair bölümler dikkatini çekti. Ziyareti sırasında sergi hakkında detaylı bilgileri Asitane Vakfı Başkanı Hasibe Nurhayat Turan’dan aldı.

Sergi, 9 Mayıs’a kadar Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.