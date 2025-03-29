Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "9. Milli İrade İftarı" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında toplum düzenini bozan ve güvenlik güçlerine saldırıda bulunan kişilere karşı kararlılıkla müdahale edileceğini vurguladı. "Yüzünü kapatan, polise saldıran, işinde gücündeki insanlarımıza tebelleş olan kim varsa emniyet birimlerimiz gerekli müdahalelerde bulunacaktır," ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, kamu düzeninin korunmasının önemine dikkat çekti.