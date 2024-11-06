Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 seçimlerinde rakibi Demokrat Kamala Harris'i yenerek bir kez daha Beyaz Saray'a dönmeyi başardı.

ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercihini yaptı. Trump, kritik eyaletlerde alınan zaferle gerekli oy çoğunluğunu sağlayarak zaferini ilan etti.

Cumhuriyetçi aday Trump, ABD'nin zaferiyle 47. Başkan olarak yeniden tarihe geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X hesabından tebrik mesajı yayınlayarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum. İfadelerini kullandı.

ABD'nin resmi ve dünya çapında, Trump'ın ikinci dönemde hangi politikaları hayata geçireceği ve ülkeyi nasıl yöneteceği merakla bekleniyor. Bu sürecin, küresel dengeler üzerinde önemli etkilerin oluşması muhtemel.