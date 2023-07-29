Erdoğan'ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Cumhurbaşkanı'na Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti. Cumhurbaşkanı cemevindeki programda katılımcılarla iftar yaptı.

Duaların edildiği programda iftara katılanlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem orucunun kabul olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu matemde Hüseyin'e ağlayanların iç aleminde hüzünden başka bir şey yoktur. Hazreti Peygamber, 'Allah'ı sizi rızıklandırdığı için sevin, beni Allah'ı sevdiğiniz için, Ehlibeytimi de beni sevdiğiniz için sevin.' buyurmuştur. Ehlibeyt'i sevmek demek adalet ve hakkaniyet, hak ve hakikat konusunda çok daha titiz olmak demektir. Bu inanç ve azimle geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en önemli adımını atarak, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığını kurduk" dedi.

