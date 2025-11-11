X hesabından yaptığı paylaşımda Ö. F. adlı sosyal medya kullanıcısının, "10 Kasım 2025 tarihli M.Kemal'in ölüm yıldönümü resmi merasimini biraz takip ettim. Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisine hikmet-i ilahiye gereği çok sağlam bir yenilgi tattırılacağı kanaatim kuvvetlendi..." paylaşımına yanıt veren Bölükbaşı:

"Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" şeklinde paylaşım yapmıştı. Bölükbaşı daha sonra tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X'te Furkan Bölükbaşı'nın Erdoğan'a yönelik yapılan paylaşım üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 310. maddesi kapsamında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir" denildi.

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

30 Eylül 1988 doğumlu Furkan Bölükbaşı, Trabzon kökenlidir. 2006 yılında Kırıkkale Fen Lisesi'nden mezun olmuş üniversiteyi, İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde tamamlamıştır.

2013'te Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile birlikte Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Bölükbaşı aynı bölümde doktora eğitimini sürdürmüştür. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Paylaşımlarında toplumsal ve siyasal konulara değinen Bölükbaşı, özellikle X platformunda geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.

Kendisini “araştırmacı, düşünür, Müslüman kimliğini ön planda tutan bir akademisyen” olarak tanımlamaktadır.