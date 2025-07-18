Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Yoğun gündemle toplanan Kabine’de; iç ve dış politikadaki gelişmeler, terörle mücadele stratejileri, Gazze’deki insani kriz, memurlara yönelik yarı zamanlı çalışma düzenlemesi ve Adalet Bakanlığı’na yapılacak personel alımı gibi başlıklar ele alındı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum yapan veya evlat edinen bireylerin çocukları ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabileceğini duyurdu.

Ayrıca İsrail’in saldırgan tutumuna sert ifadelerle tepki gösterdi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının Türkiye’nin temel politikası olduğunu vurguladı.