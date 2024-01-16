Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Dolayısıyla Ve Adliye'deki Çalışmalarla İlgili Olarak Basın Mensupları İle Bir Araya Gelerek Önemli Açıklamalarda Bulundu.

Başsavcı Tiryaki Adli İçerisindeki İşleyiş Hakkında Bilgiler Paylaştı.

Başsavcı Tiryaki Konuşmasının Devamında Kahramanmaraş Genelinde Deprem Nedeniyle Açılan Soruşturma Dosyaları Hakkında Da Bilgiler Verdi.

Başsavcı Tiryaki Son Olarak Bu Süreçte 21 Kişinin Tutuklu Olduğunu 23 Dosyanın Bulunduğunu Söyledi.