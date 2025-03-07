Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ilk kadın amirali olan Tuğamiral Gökçen Fırat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapmış olduğu açıklamalarda "Şanlı ve köklü denizcilik tarihimizde ilk Türk kadın amiral rütbesine Cumhuriyet dönemimizde erişmekten çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum." dedi.

TSK'da ilk defa bir kadın albay üst rütbeye terfi ettirilmiş ve Fırat, 2023'teki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında tuğamiralliğe yükseltildi.

"Şanlı ve köklü denizcilik tarihimizde ilk Türk kadın amiral rütbesine Cumhuriyet dönemimizde erişmekten çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bunun şu anda donanmamızda görev yapan kadın subaylarımız, ayrıca harp okullarında okuyan genç kızlarımız, harp okullarında okumayı hayal eden genç kızlarımız için motivasyon olduğunu, ayrıca 'Kadınlar eğer başarılı da olsa yükselemez, terfi edemez.' şeklinde kalıplaşmış bir düşünce varsa, bu düşüncenin kırılması anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Fakat vurgulamak istediğim bir konu var. Türk Silahlı Kuvvetlerinin altında üniformalarımızın içinde kadın erkek hepimiz eşitiz. Görev ve sorumluluklarımız aynı. Hepimiz ülkemize, kuvvetimize en iyi şekilde hizmet etmek için varız. Dolayısıyla kadın ve erkek Türk Silahlı Kuvvetleri için fark etmiyor. Hepimiz aynıyız ve bizden beklenenler de aynı. Hepimiz ülkemize hizmet etmek için buradayız."

Türkiye'nin bir deniz ülkesi olduğundan bahseden Fırat, "Şu anda dünya üzerinde nasıl konumlandırılacağımız, denizlerde ne kadar etkin ve güçlü olacağımıza bağlı. Biliyorsunuz şu anda dünya yeni bir denge arayışına doğru ilerliyor ve bu süreçten Türkiye'nin nasıl çıkacağı, denizlerde nasıl var olduğumuza bağlı." ifadelerini kullandı.