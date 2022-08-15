Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Akarbaşı Mahallesi Şehit Zeynel Toköz Sokak üzerinde meydana geldi. Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından, sokak üzerinde bulunan çürük ağaç kırılarak seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Kaza nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine trafik polisi ve belediye ekibi sevk edildi. Polis, sokağı emniyet şeridiyle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen belediye ekibi ise ağacı parçalara ayırarak yolu temizledi. Ağacın geriye kalan kısmı ise güvenlik amacıyla kesildi.

“Aynı kaza sesi gibi bir gümbürtü geldi”

Evinin bahçesinde oturduğu esnada ses duyduğunu ve ağacın arabanın üzerine devrildiğini gördüğünü aktaran Orhan Yılmaz, “Biz bahçede misafirlerimizle kahve içiyorduk. Ağacın gövdeye yakın çürümüş dalı seyir halindeki aracın üzerine devrildi. Yaralı yok. Belediye yetkililerimiz şu anda ağacı kaldırıyorlar. Aynı kaza sesi gibi bir gümbürtü geldi. Biz de koştuk geldik. Araç hariç hiç kimsede bir şey yok” dedi.