Kahramanmaraş‘ta bir düğünde çekilen video sosyal medyada gündem oldu. Arkadaşlarının damada yaptığı şaka hem şaşırttı hem de güldürdü.

KAHKAHALAR EŞLİĞİNDE BULAŞIK YIKADI

Kentte Emine ve Ramazan Gök çiftinin düğünü ilginç anlara sahne oldu. Damadın arkadaşlarından biri düğün sonunda gerçekleşen takı merasiminde mutfak önlüğü giydirdi, diğerleri ise sırasıyla bulaşık deterjanı ve bir tabak hediye etti. Bir anda ne olduğunu anlayamayan damat, daha sonra düğüne katılanların kahkahaları arasında bulaşık yıkadı. İzleyenleri güldüren çocukların da ilgiyle izlediği o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.