Yüzlerce fırıncı esnafının desteğini arkasına alan Akdere, bu önemli göreve talip olduğunu açıklarken, sektöre yönelik vizyonunu da paylaştı.

Davut Akdere, adaylık açıklamasında, "Fırıncı esnafımızın sorunlarını çözmek, sektörümüzü daha ileriye taşımak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek için bu yola çıktım.

Kahramanmaraş’ın fırıncıları olarak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Akdere’nin adaylığı, Kahramanmaraş’taki fırıncı esnafı arasında büyük bir heyecan yarattı.