Edinilen bilgilere göre, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan İdris Ü. (23) idaresindeki otomobil, bir anda yola koşarak çıkan 3 yaşındaki Ahmet K.'ye ve onu durdurmaya çalışan anne Didem K.'ye (37) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan anne ve oğlu, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza Anı Kamerada!

Yaşanan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun bir anda yola fırladığı, annesinin ise müdahale etmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı görülüyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Anne ve çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.