Ünlü olduğu günden beri özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve oyunculuğu ile popüler olan Demet Özdemir, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor.

Defile tarzı çok beğenilmişti

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir defileye katılmış ve tarzı ile çok beğenilmişti.

Yatağa uzandı

Son paylaşımıyla dikkat çeken Özdemir, Instagram hesabından yatağa uzanarak verdiği pozlarla gündeme geldi.

Sosyal medyada pozları çok konuşulan Özdemir'e hayranları tarafından yorum yağdı.