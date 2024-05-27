Ünlü olduğu günden beri özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve oyunculuğu ile popüler olan Demet Özdemir, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor.

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Defile tarzı çok beğenilmişti

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir defileye katılmış ve tarzı ile çok beğenilmişti.

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Yatağa uzandı

Son paylaşımıyla dikkat çeken Özdemir, Instagram hesabından yatağa uzanarak verdiği pozlarla gündeme geldi.

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Sosyal medyada pozları çok konuşulan Özdemir'e hayranları tarafından yorum yağdı.

Kaynak: Haber Merkezi