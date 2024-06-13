15 yaşındaki kızı Ayşe’nin kendisine saldırıp balkona kilitlediği iddiasıyla gündem olan Deniz Akkaya hakkında, çocuğunun babası Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi’ne başvurarak geçtiğimiz günlerde korunma talebinde bulunmuştu.

Kızına ait ikinci bir telefon bulduğunu duyuran Deniz Akkaya, ifşalarına bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medyada aktif olan Deniz Akkaya, ilk kez kızının odasını kurcaladığını ve şaşkına döndüğünü dile getirdi.

"Allah’ım sen aklıma mukayyet ol"

Eski manken, Twitter (X) hesabından bu sefer de kızına ait ikinci bir telefon bulduğunu açıkladı. Akkaya, "Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın … Bütün güvenimi yerle bir… Yepyeni bir iPhone… Yine kilitli ama kendi ismi yazıyor. Allah’ım sen aklıma mukayyet ol.

"60 bin TL"

Bu arada şu anki fiyatı en az 60 bin TL olan bir telefonu çocuğumun nereden aldığını/kimden aldığını bilmek onun sınırlarını ihlal etmek değildir. Bir telefonun şifresi ile uğraşırken ikincisi çıktı. Akıl sağlığı yerinde olan bir insan bu konuda endişe duyar, son derece doğaldır." yazdı.