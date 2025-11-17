6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan “asrın inşa seferberliği” tamamlanma aşamasında. Depremden 45 gün sonra ilk temellerin atılmasıyla başlayan çalışmalar, Bakanlık koordinasyonunda TOKİ, Emlak Konut, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 11 ilde 3.481 şantiyede 200 bin personelle yürütülüyor.

Bölgede dev şantiyeler hızla modern ve güvenli yeni uydu kentlere dönüşüyor. Son olarak Adıyaman’da düzenlenen törende 45.342 bağımsız bölüm (36.884 konut, 3.282 iş yeri, 5.176 köy evi) daha teslim edildi.

Teslim Edilen Bağımsız Bölüm Sayıları

Hatay: 98.074 teslim – Yıl sonunda 153.248’e ulaşacak.

Malatya: 68.293 teslim – Yıl sonunda 79.420.

Kahramanmaraş: 51.875 teslim – Yıl sonunda 74.187.

Adıyaman: 38.533 teslim – Yıl sonunda 43.573.

Gaziantep: 29.433 teslim – Yıl sonunda 29.500.

Diyarbakır: 16.319 teslim – Yıl sonunda 17.577.

Şanlıurfa: 12.096 teslim – Yıl sonunda 14.735.

Elazığ: 12.326 teslim – Yıl sonunda 13.142.

Adana: 11.381 teslim – Yıl sonunda 12.522.

Osmaniye: 9.200 teslim – Yıl sonunda 12.218.

Kilis: 2.261 teslim – Yıl sonunda 2.861.

Bingöl: 62 konut tamamlandı.

Kayseri: 64 konut/köy evi tamamlandı.

Sivas: 164 konut tamamlandı.

Tunceli: 97 köy evi tamamlandı.

Genel toplam:

286.708 konut,

12.189 iş yeri,

51.281 köy evi,

olmak üzere 350.178 bağımsız bölüm teslim edildi.

Yıl sonuna kadar bu rakamın 452.983 bağımsız bölüme ulaşması planlanıyor. Bakan Murat Kurum, deprem bölgesindeki güncel durumu haritalı infografikle paylaşarak, “11 ilimizde mutlu sona çok az kaldı” açıklamasını yaptı.