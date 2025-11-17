Hafta sonu yurt genelinde yağışlı bir hava hakim olsa da hafta başından itibaren sıcaklıklar artıyor. Türkiye yeni haftaya yükselen sıcaklıklar ve batı kesimlerde etkisini artıran lodosla giriyor.

Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları ülke genelinde artarken, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgâr etkili olacak. İç Anadolu ve Karadeniz'de sabah saatleri soğuk geçse de gün içinde güneş öne çıkıyor.

Salı ve Çarşamba günleri Edirne, İzmir, Aydın, Muğla ve Kırklareli'nde sağanak görülecek.

Hafta boyunca Trakya ve Kuzey Ege’de yer yer yağış görülecek, perşembe ise batı kıyılarında kısa süreli sağanaklar bekleniyor.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise yurt genelinde hava tekrar yağışsız geçecek.