6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan yıkıcı Kahramanmaraş depremde 10 bin kilometrekareyi aşan bir alanı etkilendi, 50 binden fazla insan yaşamını kaybetti ve binlerce fabrika ve işletme zarar gördü.

Afetinin ardından geçen 5 ay sürecince hasar ödemelerinin çoğunun tamamlandığı aktarıldı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle sektörün toplam hasar ödemesinin 55,5 milyar liraya ulaştığını belirtti.

"Sektörün toplam hasar ödemesi 55,5 milyar TL’ye ulaştı"

Obalı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Müdürü Selva Eren’in açıklamalarını da hatırlatarak, DASK’ın Türkiye genelinde 600 bine yakın ihbar için bugüne kadar 29,5 milyar lira hasar ödeme yaptığını, böylece Kahramanmaraş depremleri nedeniyle sektörün toplam hasar ödemesinin 55,5 milyar TL’ye ulaştığını vurguladı.

"Kaza hayat ve konut sigortalarına 144 binden fazla dosyaya 26 milyar TL’ye yaklaşan tutarda ödeme yapıldı"

Obalı, başta ferdi kaza ve hayat sigortaları olmak üzere, konut sigortası, sanayi ve ticari yatırımlardaki mühendislik, yangın, kâr kaybı, nakliyat ve kasko gibi branşlarda 144 binden fazla dosyaya 26 milyar TL’ye yaklaşan tutarda ödeme yapıldığını ve öte yandan da 35 bine yakın dosya için de 10 milyar lira tutarında rezerv ayırıldığını aktardı.

Deprem bölgesindeki hasar ödemeleri: 55,5 milyar lira

"Ticari işletmelere 71 bin 532 adet dosyaya 21 milyar TL’yi aşan ödeme"

Branş bazında, ticari işletmeleri, sınai tesislerini ve bireysel teminatları içeren yangın branşında, 71 bin 532 adet dosyaya 21 milyar lirayı aşan toplam tutarla 11 ilde bugüne kadarki "en büyük ödemenin" gerçekleştiğini belirten Obalı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Hayat sigortasında 15 bin 735 dosyaya 728 milyon lira, sınai ve ticari tesislerin kâr kaybına yönelik teminat içeren 307 dosyaya 364 milyon lira, kaskoda 8 bin 114 dosyaya 1,7 milyar lira, elektronik cihazlara, inşaatlara, makine kırılması ve montaj teminatları içeren mühendislik sigortalarında 45 bin 294 dosyaya 689 milyon lira, nakliyat sigortalarında ise 1.450 dosyaya 796 milyon lira ve ferdi kaza poliçesi kapsamında 1.255 dosyaya 101 milyon liradan fazla tazminat ödemesi yapıldı.