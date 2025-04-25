İstanbul'da peş peşe yaşanan depremler kentsel dönüşümün aciliyetini hatırlattı. Modüler inşaat yöntemiyle 3 yılda 1 milyon deprem dirençli konut üretilebileceği belirtildi.İSTANBUL (İGFA) - Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2’lik deprem, Türkiye’yi deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştirdi.

Resmi verilere göre, İstanbul’da 1,5 milyon riskli bina bulunurken, bunların yüzde 30’unun acilen dönüştürülmesi gerekiyor.

Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Şimşek, modüler inşaat yönteminin kentsel dönüşümde zaman kazandırabileceğini vurguladı.

Modüler inşaatın fabrikalarda üretilen modüllerin şantiyede birleştirilmesiyle yüzde 40 daha hızlı ve güvenilir yapılar sunduğunu ifade eden Şimşek, “İstanbul’da 3,8 milyon riskli konut var. Bugüne dek sadece 695 bin konut dönüştürüldü. Yıllık 300 bin konut için 2 milyon ton çelik ve 72 bin iş gücü gerekiyor. Ülkemizin 50 milyon ton çelik kapasitesiyle, 6 TOGG fabrikası büyüklüğünde bir tesisle 3 yılda 1 milyon modüler konut üretilebilir” dedi.

Deprem dirençli yapılar, can ve mal kayıplarını önlemenin yanı sıra ekonomik zararları da azaltacak.