İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem, Bursa’daki yapıların güvenilirliğini gündeme getirdi. Osmangazi ilçesi sınırlarındaki AS Merkez Outlet’te kolon ve duvarlarda oluşan derin çatlaklar, vatandaşlarda endişe ve tedirginlik yarattı.Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin etkisi Marmara Bölgesi’nde de hissedilmişti. Yaşanan sarsıntı, özellikle Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan AS Merkez Outlet Alışveriş Merkezi’nde büyük endişeye yol açtı.

2000 yılında açılan AVM’nin kolon ve duvarlarında derin çatlaklar oluştuğu gözlendi.

Herkes Duysun WhatsApp ihbar hattına gelen görüntüler, binanın deprem yönetmeliğine uygunluğu ve olası artçı sarsıntılardaki güvenilirliğini sorgulattı.

AVM yetkililerinin binada inceleme başlattığı bildirilirken, bir esnaf, çatlakların sıva ve boyayla kapatılacağı iddiasında bulundu.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN, UZMANLAR UYARIYOR

Çatlak görüntüleri, Bursa’daki diğer AVM’lerin de deprem dayanıklılığını tartışmaya açtı.

Bursa’da özellikle 1999 öncesi yapılan binaların denetim ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu.

JMO BAŞKANI MEHMET YILDIZ UYARDI: GİRMEYİN!

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Yıldız, birçok yapının alüvyon zemin üzerine kurulu olduğunu, bu zeminlerin deprem etkisini artırdığını belirtti. Yıldız, “AVM’lerin geniş açıklıklı yapıları depremde daha fazla esner, risk artar" dedi.

Kolon ve kirişlerde çatlak görülen binalara girilmemeli, uzman görüşü alınmalı” uyarısında bulunan Başkan Yıldız, riskli görülen yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Özellikle kolon ve kirişlerde herhangi bir deformasyon ya da çatlak gözlemliyorlarsa o yapıya girmesinler" diyen Yıldız, "Bu durumda yetkili kurumlardan, inşaat mühendislerinden veya jeoloji mühendislerinden mutlaka görüş alsınlar. Zeminle ilgili bir kayma ya da çatlama varsa uzmanlar devreye girmeli. En önemlisi ise yetkili kurumlar ve uzmanlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemeli. İstanbul’da 151 kişi sadece panikle camdan atlayarak yaralandı. Deprem anında ne yapılması gerektiği konusunda kamu kurumlarının bilgilendirmeleri dikkatle takip edilmeli. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği mutlaka araştırılmalı ve bu konuda bilinçli olunmalı” diye konuştu.

Yıldız, ayrıca vatandaşları panikle hareket etmemeye ve kamu kurumlarının bilgilendirmelerini takip etmeye çağırdı.

https://youtu.be/vsUG_MdqHEU