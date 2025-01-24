KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 146 kişinin yaşamını yitirdiği Hamidiye Sitesi 1A Blok ve 1C Blok'un yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Kara bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar A.K, C.Y, T.Ö, S.S, C.K. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık ise duruşmada yer almadı.

Davaya yeni dahil olan müşteki İbrahim Akgün, sorumlulardan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır cezayı almalarını istedi.

Depremde yıkılan sitede 11 yakınını kaybettiğini ifade eden Akgün, "Benim 2 ağabeyim ve eşleri, yeğenlerim o yıkılan sitede oturuyordu. Depremde hepsi yıkılan binada kaldı ve cenazelerine ulaştık. Bu sitenin yapılmasında sorumluluğu olan, temelinden bitim aşamasına kadar denetiminde bulunan her bir kişiden şikayetçiyim." dedi.

Diğer müştekiler de suçu ve ihmali olan sorumluların en ağır cezayı alması talebinde bulundu.

Tutuklu Sanık Ahmet Kara ise mahkemeye bir önceki celse arasında yazılı savunmada bulunduğunu ve ekleyecek bir şeyin olmadığını belirterek beraatini talep etti.

Tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.



Müşteki avukatları ise önceki beyanlarını tekrar ederek, bilirkişi raporundaki aleyhteki hususları kabul etmediklerini belirtip, sanıkların cezalandırılmasını, sitenin yapımında temelden bitim aşamasına kadar denetimde bulunan belediye çalışanlarının da davaya dahil edilmesini talep etti.



Sanık avukatlarının savunması sonrası savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada eksik hususların giderilmesi, sanıkların mevcut halinin devam etmesi istendi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesine, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.​​​​​​​​​​​​​​