Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Hüseyin N. ile müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Diğer tutuksuz sanıklar Atilla Ö, Ahmet D, Lütfi T, Nebi K. ile firari sanık Mustafa Timurbanga ise duruşmaya katılmadı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından savunma yapan tutuksuz sanık Hüseyin N, Ebrar Sitesi'nde apartman görevlisi olarak çalıştığını, inşaat sürecine ilişkin bilgisinin olmadığını ifade ederek beraatini talep etti.

Sanık Tevfik Tepebaşı, Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin hiçbir görev ve sorumluluğunun olmadığını, inşaatın belediyeden alınan imar çapına ve devletin hazırladığı deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını iddia etti.

K Blok'un inşaatıyla ilgili tüm yasal sorumlulukların yerine getirildiğini savunan Tepebaşı, şöyle konuştu:

"Burası kooperatif marifetiyle yapılan bir site. Mimar ve Mühendisler Odasından 6 mühendis inşaatı incelemiş, belediyede de 6 mühendis kontrol etmiş, imar müdürlüğünce onaylanmış bir yapıdan bahsediyoruz. Burada yaklaşık çeşitli aşamalarda 26 mühendis görev almış. Bunlar inşaatla ilgili üst düzey eğitim almış kimselerdir. Bu inşaatın yapımında devletimizin ön gördüğü deprem yönetmeliğinin dışına çıkılmamıştır. Yönetmeliğe göre 6 ve 6,5 büyüklüğündeki bir depreme göre projesi hazırlanmıştır. Fakat deprem devletimizin öngördüğü ölçüyü geçmiştir. Ben inşaattan anlamam, bunun için eğitim almadım, ben eski bir kooperatifçiyim ve elimden geldiğince isteyenlere idari yönden yardım ettim. Yasal olmayan hiçbir şey yapmadım."

83 yaşına girdiğini ve hastalıkları nedeniyle cezaevi şartlarına dayanamadığını dile getiren Tepebaşı, beraatini talep etti.

Müşteki Tuğçe Demir de tutuksuz sanık Ahmet D. hakkında yakalama kararı çıkartıldığını ancak yakalanamadığını belirterek, kırmızı bülten talebinde bulundu.

Demir, "Geçtiğimiz günlerde Ebrar Sitesi için kura çekimi yapıldı. Burada mağdur olan ailelere ev çıkmazken Tevfik Tepebaşı ve Ahmet D'ye hak sahipliğinden dolayı ev çıktı. Bu kişilerin mallarına tedbir konulması gerekmekte. Kendisi dışarıda olduğu için mal varlığını elden çıkarttığını duyuyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarının ardından tutuksuz sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Ahmet D'nin tutuklanmasına diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Mart'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.