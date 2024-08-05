Depreme Afşin ilçesindeki evinde yakalanan 69 yaşındaki Çaçan'ın evi ve Abdurrahman Nazım Kaynak Caddesi'ndeki iş yerinde ağır hasar oluştu. Yaşanan felaketin ardından kırsal Yazıköy Mahallesi'ne yerleşen 35 yıllık bağlama ustası Çaçan, yaklaşık 8 ay ayrı kaldığı zanaatını tekrar icra etmek için kolları sıvadı.

Köylülerin de desteğiyle evinin bahçesinde atölye oluşturan Çaçan, çevreden toparladığı ahşapları işleyerek ürettiği ürünleri, Türkiye'nin yanı sıra gurbetçi vatandaşlar aracılığıyla başta Almanya olmak üzere Belçika, Polonya, Danimarka ve Hollanda'ya da satıyor.

Bağlama yapmanın kendisi için adeta bir tutku olduğunu anlatan Çaçan, "İlk denemelerimde de başarılı olacağımı hissettim. İlk yaptığım üç bağlamanın birini Almanya'ya birini Göksun'a birini de Arıtaş'a sattım. Ürünler beğenilince saz yapımına devam ettim. Yaklaşık 35 yıldır bu işi yapmaktayım. Sonrasında Afşin Kaymakamlığının karşısında atölye kurdum. 6 Şubat depreminden sonra Afşin'deki atölyemiz de elden çıktı." diye konuştu.

Felaketin ardından eşi ve çocuklarını da alarak Yazıköy Mahallesi'ne taşınmak zorunda kaldığını aktaran Çaçan, bu süreçte eline geçen ahşap parçaları ile oyalanarak zaman geçirdiğini dile getirdi.

Çaçan, depremden 8 ay sonra kendisine gelebildiğini ve mahalle sakinlerinin de desteğiyle yeniden atölye kurduğunu belirterek, "Tüm günler olmasa da boş zamanlarda yine bağlama yapmaya devam ediyorum. En azından haftada bir bağlama çıkarmaya çalışıyorum. Yaz başlangıcında 25 saz ürettim. Bölgemizde maalesef bu işi yapan kalmadı. Elbistan, Afşin, Göksun, Andırın, Kahramanmaraş ve Türkoğlu bölgesinde hemen hemen bağlama satışlarını ben yapmaktayım." ifadelerini kullandı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu