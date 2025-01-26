Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan asrın felaketinin hemen sonrasında personellerinin hayat kurtarmak için verdiği mücadeleyi belgesel haline getirdi.

Belediye görevli iş makinesi operatörlerinin canla başla yürüttükleri çalışmaları ve o anların tanıklığı işlendi.

Operatörler, yıkıntılar arasında sıkışan canlara ulaşmak için her türlü zorluğa rağmen görevlerini bir an olsun bırakmadılar.

Saatlerce, günlerce süren çalışmalarda yorgunluklarına rağmen tek bir hedefleri vardı: bir hayat daha kurtarmak. Üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hafızalardan asla silinmeyecek derin izler bırakan asrın felaketinde Kahramanmaraş’ta duyanların tüylerini diken diken eden bir olay yaşanmıştı. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının karşısında bulunan bina enkazında çalışan ekiplerin yanına feryat figan bir kadın gelerek kazı yapan kepçeleri durdurmaya çalıştı. Dedi ki, "Şu duvarın arkasında iki evladım var. Başka yeri kırmayın, oraya ulaşın." Kadın adeta çocuklarının kesin koordinatını vermişti. Oysa o bölüm daha önce kurtarma ekipleri tarafından dinlenmiş, ısı algılayan kameralarla kontrol edilmiş, herhangi bir hayat belirtisine rastlanmamıştı. Ama anne ısrarlıydı. "Çocuklarım orada... Ne olur onları kurtarın" diye haykırıyordu. Ekipler o bölgeye yoğunlaştı. Kadının tarif ettiği o duvarın arkasından iki çocuğu canlı çıkartan ekipler hemen müjdeyi vermek için anneyi aramaya başladılar. Ama kadın ortalarda yoktu. Enkaz altından çıkan çocuklardan 17 yaşında olanına durumu anlattılar. "Annene nasıl ulaşabiliriz?" diye sordular. Çocuğun verdiği cevap ise, "Benim annem 4 yıl önce vefat etti ağabey" şeklinde oldu.