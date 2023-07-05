6 Şubatta Meydana Gelen Ve Asrın Felaketi Olarak Adlandırılan Depremde Birçok Vatandaş Hayatını Kaybederken Geride Kalan Birinci Dereceden Olan Akrabaları İse Hukuki Süreçlerle Karşı Karşıya Gelmeye Başladı.

Depremde Aynı Aileden Birden Fazla Kişinin Ölmesi Hâlinde, Hangi Aile Üyesinin Daha Önce Öldüğü Tespit Edilemezse, “Birlikte Ölüm Karinesi” Geçerli Olur.

Türk Medeni Kanunu'nun 29. Maddesine Göre “Birden Fazla Kişiden Hangisinin Önce Veya Sonra Öldüğü İspat Edilemezse, Hepsi Aynı Anda Ölmüş Sayılıyor”.

Avukat Leman Sevdibuldu Yaşanan Süreçte Hangi Tarafın Mirasçı Olabileceğini Ve Neler Yapılması Gerektiğini Aksu Haber’e Paylaştı.