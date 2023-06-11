Yurdun farklı yerlerinden gelen peş peşe deprem haberleri dikkat çekti. Sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi’nde saat 7.42’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hemen ardından Adana’nın Saimbeyli ilçesinde ise saat 7.47’de 4 büyüklüğünde deprem oldu.



3 SAAT SONRA ERZURUM’DA 4.6’LIK DEPREM

Erzurum Aziziye’de saat 10.41’de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem yerin 7 kilometre derininde gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER