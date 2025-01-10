Kahramanmaraş Derepazarı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin yoğun bir katılımla açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve esnaflar katılım sağladı.

Açılış töreninde, derneğin kuruluş amacı ve hedef hakkında bilgi verildi. Derepazarı bölgesinin rezerv alan ilan edilmesiyle birlikte esnafların problemlerini çözme odaklı kurulan dernek esnafların yeni yerlerine yerleşerek ticari hayatlarını sürdürebilmeleri için mücadele ediyor.

Program Büyükşehir belediyesi bando ekibinin gösterisi ve plaket takdimi ile sona erdi.