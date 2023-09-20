Yağışların etkisiyle Derne'deki iki barajın da çökmesi, binlerce insanın hayatını kaybetmesine binlercesinin ise kaybolmasına neden oldu.

Çöken iki barajdan biri olan Derne'nin güneyindeki El-Bilad Barajı'nın iki tarafında bulunan bütün ev ve arazilerin tamamen ortadan kalktığı, sadece yüksek bölgelerde birkaç yapının kaldığı gözlendi.

Gözlemciler, yoğun yağışlar ve iki barajın tuttuğu sular nedeniyle toplamda 50 milyon metreküp suyun Derne Vadisi'ne döküldüğünü ve büyük bir yıkıma neden olduğunu değerlendiriyor.



