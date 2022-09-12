Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ‘derman’ oluyor. “Dermankart” adı verilen ofisler aracılığıyla sağlanan sosyal yardımlar, bu defa ders zili çalan ilk ve ortaokul öğrencilerine gerçekleştirildi. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen sosyal destekler kapsamında 2022 – 23 yeni öğretim yılında 2 bin 100 öğrencinin kırtasiye ihtiyacı karşılandı. Defterden kaleme, çantadan pastel boyaya kadar her türlü ihtiyacın düşünüldüğü kırtasiye destek paketi, öğrenciler kadar velileri de sevindirdi.

Başkan Güngör’den Anlamlı Mektup

Öğrencilere sağlanan kırtasiye destek paketinin içinde anlamlı bir mektup da vardı. Öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarı dileğini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün mektubunda, “Güzel bir yaz tatilinden sonra tekrar okuluna kavuştun. Hayat yolculuğunda yepyeni bir sayfa daha açtın. Okul hayatında sana katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu küçük hediyemizi kabul etmeni ve güzel günlerde kullanmanı dilerim” satırları yer aldı.