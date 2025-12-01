Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" süreci, evlilik teşviki, vatandaşlık maaşı gibi başlıklara değindi.

Destici Manisa'da trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hatice Ünal'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Türkiye'de evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Destici:

"Aile yılı ilan edildi. Çok güzel. Evlilik yapanlara yardımlar var. Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım. Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın.

Ya da belli bir yaş sınırı. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. 25 yaşına gelmiş hadi diyelim 27 olsun. Evlenmeyen adamı devlet memuru ya da kamu işçisi yapmayacaksın. Karar böyle olur. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir. Böyle giderse ümmet diye bir şey de kalmayacak."

şeklinde konuştu.