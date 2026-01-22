Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi yönünde karar aldı. Başkan Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 1 puan düşürerek yüzde 38’den yüzde 37’ye çekti.

Kararla birlikte faiz koridorunun diğer unsurlarında da indirime gidildi. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirildi.

Enflasyon değerlendirmesi

TCMB’nin yayımladığı basın duyurusunda, enflasyonun ana eğiliminde aralık ayında gerileme görüldüğü belirtildi. Ocak ayına ilişkin öncü verilerin, özellikle gıda fiyatları etkisiyle aylık tüketici enflasyonunda artışa işaret ettiği, ancak ana eğilimdeki yükselişin sınırlı kaldığı vurgulandı. Son çeyrek verilerinin ise talep koşullarının dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürdüğünü gösterdiği ifade edildi.

Sıkı duruş vurgusu

Kurul, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını yineledi. Talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecinin destekleneceği belirtilirken, enflasyon görünümünde hedeflerden belirgin bir sapma olması halinde para politikasının yeniden sıkılaştırılabileceği mesajı verildi.

İhtiyatlı ve veri odaklı yaklaşım

TCMB, para politikası kararlarının orta vadede enflasyonu yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde, öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alınmaya devam edeceğini bildirdi.