Ünlü oyuncu, kilo kaybının bilinçli bir diyet sürecinden değil, yaşadığı rahatsızlıktan kaynaklandığını belirterek, hastalığın zaman zaman yaşam kalitesini etkilediğini ifade etti.

Süreci doktor kontrolünde ve dengeli bir şekilde yürüttüğünü vurgulayan Özay, “İyi tarafı kilo vermek gibi görünse de, aslında rahatsız edici bir hastalık. Kontrol altında tutmaya çalışıyorum” sözleriyle durumu özetledi.

2020 yılında oyuncu Barış Arduç ile evlenen ve 2022’de kızı Jan Asya’yı dünyaya getiren Özay, özel hayatını ve sağlık sürecini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini de dile getirdi. Açıklamasının temel amacının, benzer hastalıklarla mücadele eden kişilere yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu belirtti.

Ülseratif kolit nedir?

Ülseratif kolit, kalın bağırsak ve rektumu etkileyen kronik, iltihaplı bir bağırsak hastalığı olarak biliniyor. Hastalık genellikle ataklar halinde seyrediyor; karın ağrısı, ishal, dışkıda kan, halsizlik ve kilo kaybı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Düzenli takip ve uygun tedaviyle uzun süre kontrol altında tutulabiliyor.

Özay’ın samimi açıklaması sosyal medyada da geniş yankı buldu. Pek çok takipçisi ve meslektaşı, paylaşıma destek mesajları gönderirken, bu açıklamanın kronik hastalıklara yönelik farkındalığı artırdığı yorumları yapıldı.