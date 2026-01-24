TOKİ Başvuru Ücreti İadesi 2026 Nasıl Yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde, kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahiplerinin yatırdığı 5.000 TL başvuru bedeli geri ödeniyor.

İade işlemleri, kura çekiminin tamamlanmasının ardından 5 iş günü ile 1 hafta içerisinde başlıyor. Süreç, başvurunun yapıldığı banka üzerinden yürütülüyor.

TOKİ Para İadesi Ne Zaman Hesaba Yatar?

TOKİ başvuru ücretleri;

Kura sonuçlarının kesinleşmesinden sonra

Bankalar tarafından oluşturulan iade listeleriyle

Ortalama 5 iş günü içinde

hak sahiplerinin kullanımına açılıyor.

TOKİ Başvuru Ücreti Nereye Yatırılıyor?

İade edilen başvuru bedeli;

Başvuru sırasında ücretin yatırıldığı aynı banka üzerinden

Nakden veya hesaba aktarım yoluyla

alınabiliyor. Banka şubeleri, mobil uygulamalar ve ATM’ler bu işlem için aktif olarak kullanılıyor.

TOKİ Başvuru Ücreti İade Yöntemleri

TOKİ para iadesi için vatandaşlara birden fazla kolay yol sunuluyor:

▪️ Banka Şubeleri

Başvurunun yapıldığı bankanın herhangi bir şubesine T.C. kimlik ile gidilerek iade talep edilebiliyor.

▪️ Mobil ve İnternet Bankacılığı

Birçok banka, mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden TOKİ iade işlemlerine izin veriyor.

▪️ ATM’den 30 Saniyede İade

Kartsız işlemler menüsü kullanılarak başvuru bedeli hızlı şekilde çekilebiliyor veya hesaba aktarılabiliyor.

▪️ Online İade Ekranları

Bazı bankalar, TOKİ için özel olarak hazırlanan online iade ekranları üzerinden işlem yapılmasına imkân tanıyor.

TOKİ Para İadesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İade sürecinde mağduriyet yaşanmaması için bazı önemli noktalar bulunuyor:

İade yalnızca başvuru sahibine ait IBAN numarasına yapılır

Ücret kesintisiz olarak, yatırılan tutarın tamamı geri ödenir

Kurası geçersiz sayılan veya elenen başvurular da iade kapsamındadır

En güncel bilgiler için banka ve TOKİ resmi kanalları takip edilmelidir

TOKİ Para İadesi Kimlere Yapılıyor?

TOKİ başvuru ücreti;

Kura sonucu konut sahibi olamayanlara

Başvurusu geçersiz sayılan adaylara

Ön kayıt bedeli yatırıp hak sahibi listesine giremeyenlere eksiksiz şekilde iade ediliyor.

TOKİ başvuru ücreti iadesi 2026 süreciyle ilgili yeni gelişmeler ve güncellemeler oldukça haberimiz güncellenecektir. Kura sonuçları sonrası iade işlemini geciktirmemek için başvurunun yapıldığı bankanın kanallarını düzenli olarak kontrol etmeniz öneriliyor.