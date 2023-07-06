DGS sınav yerleri ile ilgili araştırmalar 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek sınava yaklaştıkça hız kazandı. ÖSYM sayfasından DGS sınav giriş belgesi erişimi sağlanabilecek. Adaylar, ÖSYM sistemi üzerinden sınav giriş belgesi üzerinde belirtilen sınav yerlerinde DGS oturumlarına katılım sağlayacaklar. İşte ÖSYM DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DGS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

ÖSYM’nin sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2023 yılında 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava sayı günler kala da DGS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayınlanması planlanan DGS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı’na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.