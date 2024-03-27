Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı’nda bulunan bir lokantada yanında çocuğuyla birlikte dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, iddiaya göre bir lokantada yemek yiyen Serap Güçlü’nün yanına gelerek para istedi.

Emekliye promosyon ödemeleri yarın başlıyor Emekliye promosyon ödemeleri yarın başlıyor

66030eb02f16

Güçlü’nün para vermeyi reddetmesi üzerine yaşanan tartışma sırasında Hayriye K., yanında bulunan bıçakla masada oturan Güçlü’yü sağ bacağından yaraladı.

66030e8818

Olay yerinden kaçtı

Çevredekilerin araya girmesiyle engellenen Hayriye K., olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan Serap Güçlü, ihbar üzerine gelen sağlık görevileri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alındı

Olayın ardından kaçan Serap K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay anı kameraya yansıdı

Olay anı, lokantanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis soruşturma başlattı.

Kaynak: TRT HABER