Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı’nda bulunan bir lokantada yanında çocuğuyla birlikte dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, iddiaya göre bir lokantada yemek yiyen Serap Güçlü’nün yanına gelerek para istedi.

Güçlü’nün para vermeyi reddetmesi üzerine yaşanan tartışma sırasında Hayriye K., yanında bulunan bıçakla masada oturan Güçlü’yü sağ bacağından yaraladı.

Olay yerinden kaçtı

Çevredekilerin araya girmesiyle engellenen Hayriye K., olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan Serap Güçlü, ihbar üzerine gelen sağlık görevileri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alındı

Olayın ardından kaçan Serap K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay anı kameraya yansıdı

Olay anı, lokantanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis soruşturma başlattı.