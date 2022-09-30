Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan Ethem Hotoğlu isimli sürücü, direksiyon başında rahatsızlandı.

Hotoğlu, kalp krizi geçirmesi neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun kenarında bulunan tarlaya uçtu.

Ekipler, olay yerinde kalp masajı yaptı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Hotoğlu’na olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapıldı.

Yaralı kurtarılamadı

Hotoğlu, ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.