Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı ara tatil ve yarıyıl tatili dönemlerinde düzenlenecek umre programları için başvuru sürecini başlattı. Umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için farklı sürelerde özel programlar planlandı.

🕌 1. Dönem Ara Tatili Umre Programı

Tatil Dönemi: 8 Kasım 2025'te başlayacak.

Süre: 7 gün.

Son Başvuru Tarihi: 9 Ekim 2025

Başvuru Yerleri: İl ve ilçe müftülükleri e-Devlet Kapısı üzerinden online başvuru



📆 Yarıyıl Tatili Umre Programları

Yarıyıl tatilinde iki farklı program seçeneği sunulacak:

7 Günlük Program

11 Günlük Program

Son Başvuru Tarihi: 11 Aralık 2025

Gidiş Tarihi: 17 Ocak 2026

📌 Umre Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular iki yolla yapılabilir:

Bizzat il veya ilçe müftülüklerine giderek, Online olarak e-Devlet üzerinden.

Ayrıca program içerikleri, ücret bilgileri, kontenjanlar ve diğer detaylara https://hac.gov.tr adresinden ulaşılabilir.