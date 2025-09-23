Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı ara tatil ve yarıyıl tatili dönemlerinde düzenlenecek umre programları için başvuru sürecini başlattı. Umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için farklı sürelerde özel programlar planlandı.

🕌 1. Dönem Ara Tatili Umre Programı

📆 Yarıyıl Tatili Umre Programları

Yarıyıl tatilinde iki farklı program seçeneği sunulacak:

  • 7 Günlük Program

  • 11 Günlük Program

  • Son Başvuru Tarihi: 11 Aralık 2025

  • Gidiş Tarihi: 17 Ocak 2026

📌 Umre Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular iki yolla yapılabilir:

  1. Bizzat il veya ilçe müftülüklerine giderek,

  2. Online olarak e-Devlet üzerinden.

Ayrıca program içerikleri, ücret bilgileri, kontenjanlar ve diğer detaylara https://hac.gov.tr adresinden ulaşılabilir.