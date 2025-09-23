Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı ara tatil ve yarıyıl tatili dönemlerinde düzenlenecek umre programları için başvuru sürecini başlattı. Umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için farklı sürelerde özel programlar planlandı.
🕌 1. Dönem Ara Tatili Umre Programı
-
Tatil Dönemi: 8 Kasım 2025'te başlayacak.
-
Süre: 7 gün.
-
Son Başvuru Tarihi: 9 Ekim 2025
-
Başvuru Yerleri:
-
İl ve ilçe müftülükleri
-
e-Devlet Kapısı üzerinden online başvuru
-
📆 Yarıyıl Tatili Umre Programları
Yarıyıl tatilinde iki farklı program seçeneği sunulacak:
-
7 Günlük Program
-
11 Günlük Program
-
Son Başvuru Tarihi: 11 Aralık 2025
-
Gidiş Tarihi: 17 Ocak 2026
📌 Umre Başvurusu Nasıl Yapılır?
Başvurular iki yolla yapılabilir:
-
Bizzat il veya ilçe müftülüklerine giderek,
-
Online olarak e-Devlet üzerinden.
Ayrıca program içerikleri, ücret bilgileri, kontenjanlar ve diğer detaylara https://hac.gov.tr adresinden ulaşılabilir.