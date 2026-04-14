Başvuru şartları neler?

Alım sürecine katılmak isteyen adayların 2024 KPSS’den en az 50 puan almış olması gerekiyor.

KPSS puan türleri ise şu şekilde:

Lisans mezunları: KPSSP124

Ön lisans mezunları: KPSSP123

Ortaöğretim mezunları: KPSSP122

Adaylar, puan sıralamasına göre belirlenen kontenjanın 3 katı kadar aday arasına girerse sözlü sınava çağrılacak.

Başvurular ne zaman yapılacak?

Adaylar başvurularını 20 Nisan – 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Başvurular, Diyanet’in resmi sınav platformu üzerinden online olarak saat 16.30’a kadar yapılacak.

Sınav süreci nasıl işleyecek?

Yerleştirmeler, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için adayların en az 70 puan alması şart olacak.

Sınav tarihleri ise başvurular tamamlandıktan sonra ayrıca ilan edilecek.

Sınavlar hangi illerde yapılacak?

Sözlü sınavlar farklı kontenjanlara göre Türkiye genelinde birçok ilde düzenlenecek:

İlahiyat Fakültesi mezunları: İstanbul, Manisa, Bolu, Antalya, Kayseri, Trabzon ve Diyarbakır

İmam Hatip Lisesi ve hafız adaylar: Bursa, Denizli, Samsun, Yozgat, Konya ve Şanlıurfa

Diğer gruplar: Ankara ve Eskişehir

Hangi kadrolara alım yapılacak?

Diyanet Akademisi bünyesinde yetiştirilmek üzere:

İmam hatip

Kur’an kursu öğreticisi

kadrolarına toplam 3 bin 209 personel alınacak.

Detaylar nerede yayınlanacak?

Başvuruya ilişkin tüm detaylar, gerekli belgeler ve atama süreci Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (Diyanet İşleri Başkanlığı) resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.