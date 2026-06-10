Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde bir banka şubesine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sur'da bulunan bir banka şubesine 8 Haziran'da saat 02.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Olayın ardından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelenerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı ifade edilen paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonda, saldırıda silahı kullandığı belirlenen Ö.M. ile olaya iştirak ettiği tespit edilen M.K'nin aynı gün yakalanarak gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Paylaşımda, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.