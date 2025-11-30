Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Vali Murat Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 29 Kasım'da Kayapınar'da bir iş yerine gerçekleştirilen kurşunlama olayıyla ilgili şüpheli G.E.G.'nin yakalandığını kaydetti.

Şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığını belirten Zorluoğlu, 'Diyarbakır'ın huzurunu tehdit eden her türlü suça karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.' ifadesini kullandı.