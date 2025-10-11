Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 51 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylül ayında il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda 51 zanlıyı yakaladı.

Operasyonlarda, tüfek, tabanca, 239 fişek, 5 şarjör, 76 cep telefonu, gümrük kaçağı 75 bin 23 paket sigara, 89 elektronik sigara, 510 paket elektronik sigara kiti, 56 bin 600 makaron, 2 bin 690 puro, 192 bin 960 sigara kağıdı ve filtresi, 5 pos cihazı, 100 ayakkabı ve 180 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerden sevk edildikleri adli makamlarca 2'si tutuklandı, 49'u emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.