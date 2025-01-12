Kahramanmaraş’ta Eğitimin Lider Aslanları Kipaş Eğitim Kurumları, çocuk gelişimine dair farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor" başlıklı söyleşi ve imza günü, velilerden yoğun ilgi gördü. Etkinliğin konuğu, çocuk gelişimi alanında uzman olan “Akademisyen Anne” adıyla tanınan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal oldu.

Saniye Bencik Kangal, katılımcılara çocukların beyin gelişimi üzerine önemli bilgiler aktardı. Çocukların zihinsel süreçlerini anlamanın, onlara daha anlayışlı bir şekilde yaklaşmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Saniye Bencik Kangal, “Anlattığım konu, basit bir konu değil; ancak herkesin bu bilgiyi öğrenmesi gerektiğine inanıyorum. Çocuk sahibi olsun ya da olmasın, her birey çocukların gelişimini anlamalı. Bu farkındalık, onlara yaklaşımımızı tamamen değiştirebilir,” dedi.

Söyleşide, çocuk gelişimiyle ilgili karmaşık süreçler sade bir dille ele alındı ve velilerden büyük ilgi gördü. Saniye Bencik Kangal, konuşmasının ardından kitaplarını imzaladı.

Kipaş Eğitim Kurumları’na davetleri için teşekkür eden Saniye Bencik Kangal, “Katılımcıların ilgisi benim için çok kıymetliydi. Böyle önemli bir konuda farkındalık oluşturmak adına Kipaş Eğitim Kurumları’nın düzenlediği bu etkinlikte yer almak büyük bir mutluluktu” ifadelerini kullandı.