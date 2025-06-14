Kahramanmaraş’ta eğitimin öncü kurumlarından biri olan Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, akademik başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

AVM içinde özel olarak hazırlanan alanda gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrenciler; yüz boyama, el işi oyunları, boyama etkinlikleri ve interaktif aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, alışveriş merkezini ziyaret eden aileler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüsü İlkokul Müdürü Serap Avcı, bu tür etkinliklerin projelerinin öğrencilerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Amacımız çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de sosyal beceriler kazanmasını sağlamak. Bugün burada onların gülümseyen yüzleriyle buluşmak, bizler için en büyük mutluluk. Bu tür etkinliklerle hem öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz hem de toplumla daha güçlü bir bağ kuruyoruz.”

Doğa Koleji yöneticileri, öğrencilerine sadece akademik başarıyı değil; aynı zamanda toplumsal sorumluluk, empati ve gönüllülük gibi değerleri de kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu çerçevede yıl boyunca çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin planlandığı ifade edildi.