Kahramanmaraş’ta eğitimin öncü kurumlarından Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, lise öğrencilerini mezun etmenin heyecanını görkemli bir törenle yaşadı. Anaokulundan itibaren aynı çatı altında eğitim gören öğrenciler, yıllar süren öğrenim yolculuklarını coşku dolu bir mezuniyetle taçlandırdı.

Törende öğrenciler, diplomalarını öğretmenlerinin elinden tek tek alarak büyük bir gurur yaşadı. Okul birincisi öğrenciler ise geleneksel olarak mezuniyet kütüğüne isimlerini çakarak kalıcı bir iz bıraktı. Ailelerin, öğretmenlerin ve okul yönetiminin katıldığı tören, renkli ve duygusal anlara sahne oldu.

Gecenin sonunda öğrenciler, kesilen mezuniyet pastasının ardından geri sayımla birlikte keplerini havaya fırlatarak lise hayatlarına veda etti. Eğitim hayatlarının yeni bir evresine adım atan gençler, geleceğe umutla uğurlandı.