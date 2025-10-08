Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çeşitli kontenjanlarda 240 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere; merkez teşkilatında 51 büro personeli, 34 destek personeli, 30 mühendis, 5 avukat, 6 veteriner hekim, 2 biolog, 4 şehir plancısı, 7 tekniker, 3 mimar, 1 arkeolog ile taşra teşkilatında 46 koruma ve güvenlik görevlisi, 33 destek personeli, 7 orman muhafaza memuru, 3 mühendis, 6 tekniker ve 2 büro personeli olmak üzere toplam 240 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Söz konusu ilana başvurular 07.10.2025-17.10.2025 tarihleri arasında www.kariyerkapisi.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular; e-Devlet “Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi üzerinden 7 Ekim 2025 ve 17 Ekim 2025 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır.

A. Genel Şartlar:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da vücut ve akıl hastalığı engeli bulunmamak.

3-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- İlanda istenilen sertifika ve belgelere (sağlık belgeleri hariç) ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.

8- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,

9- 2025 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 7'nci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

10- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ