Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenlenen operasyonla yasa dışı silah alım-satım ve kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, tabanca, kurusıkı tabanca, 23 av tüfeği kartuşu, 13 tabanca fişeği, uzun namlulu silah parçaları, 420 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.