İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda "yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşları dolandırdıkları", "sahte altın sattıkları", "kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları" ve "sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları" tespit edilen 271 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

41 ilin İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 971 vatandaşı dolandıran nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik yürütülen operasyonlarda son bir ayda 271 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya tutuklanan 206 şüpheli hakkında cumhuriyet savcılıklarınca soruşturma başlatıldığını 49'una adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktardı.

Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi olduğunun tespit edildiğinin ifade etti.